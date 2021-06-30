- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
إسلام جابر _ كشف البنك المركزي المصري المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات، فائضا كليا بقيمة 1.8 مليار دولار، خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2020 / 2021، مقابل عجز بلغ 5.1 مليار دولار نفس الفترة من العام المالي 2019 / 2020 بسبب أزمة كورونا.
وذكر البنك المركزي المصري، أن عجز المعاملات الجارية بميزان المدفوعات ارتفع بنحو 6 مليار دولار، حيث سجل العجز أول 9 أشهر من العام المالي 2020 / 2021 بنحو 13.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2019 / 2020.
وأرجع البنك المركزي المصري ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية لاقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام المالي 2019 / 2020، متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية بسبب أزمة كورونا والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميزان المدفوعات يحقق فائضا كليا 1.8 مليار دولار خلال 9 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.