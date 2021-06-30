‎ميزان المدفوعات يحقق فائضا كليا 1.8 مليار دولار خلال 9 أشهر

إسلام جابر _ كشف البنك المركزي المصري المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات، فائضا كليا بقيمة 1.8 مليار دولار، خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2020 / 2021، مقابل عجز بلغ 5.1 مليار دولار نفس الفترة من العام المالي 2019 / 2020 بسبب أزمة كورونا.

وذكر البنك المركزي المصري، أن عجز المعاملات الجارية بميزان المدفوعات ارتفع بنحو 6 مليار دولار، حيث سجل العجز أول 9 أشهر من العام المالي 2020 / 2021 بنحو 13.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2019 / 2020.

وأرجع البنك المركزي المصري ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية لاقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام المالي 2019 / 2020، متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية بسبب أزمة كورونا والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.‎