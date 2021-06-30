هيئة سلامة الغذاء: فرض رسوم جديدة على المستورد حال التغيب عن الموعد المحدد للجنة فحص الرسالة

محمد فرج _ أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حسين منصور، القرار رقم 8 لسنة 2021 بشأن مقابل خدمة إعادة تشكيل لجنة لفحص الرسالة الواردة عند عدم حضور المستورد أو من يمثله فى الموعد الحدد للجنة الفحص.

ونص القرار الذي نشرته الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية-، على أنه حال عدم حضور المستورد أو من يمثله لجنة فحص الرسالة الواردة، يتم تحصيل مقابل خدمة جديد بقيمة 3 أضعاف القيمة الكلية لمقابل خدمات فحص الرسالة التي حصلتها الهيئة على الرسالة بحد أدنى 10 آلاف جنيه وبما لا يتجاوز 30 ألف؛ وذلك لتحديد موعد جديد لفحص الرسالة الخاصة به.