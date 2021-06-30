العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر يكشف تفاصيل إتمام الاكتتاب في صندوق AZ- فرص

دوت الخليج _ كشف أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، عن استحواذ الأفراد على أغلبية الاكتتاب الأولي في صندوق أزيموت لفرص الأسهم‏ “AZ- فرص” الذي أغلق أمس قبل شهر من الموعد المحدد بحجم بلغ 71 مليون جنيه وبتغطية تتعدى 3.5 مرة وعدد مستثمرين تجاوز 500 مستثمر .

وأضاف أبو السعد في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، أن النسبة الأكبر من المستثمرين الأفراد بالاكتتاب جاءت من خارج مستثمري سوق المال، بدعم من النشاط الترويجي الواسع الذي تنفذه شركته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى جانب توسيع قاعدة الشركات والبنوك المتلقية لطلبات الاكتتاب، لافتًا إلى أن المؤسسات جاءت محدودة في ظل طبيعة نشاط الصندوق الموجه في الأساس للأفراد.

وأعلنت أزيموت أمس عن البنك المركزي المصري المصري بالاكتتاب في صندوق “AZ- فرص” كجزء من المبادرة التي أطلقها عام 2020، معتبرة الخطوة بمثابة دفعة وتعزيز كبير لصناديق أزيموت بهدف تشجيع المسثمرين وتحفيز مديري الاستثمار للابتكار وإطلاق العنان للاستفادة من الفرص والقدرات في سوق المال المصرية.

وضمت قائمة الكيانات المتلقية للاكتتاب الخاص في صندوق أزيموت لفرص الأسهم بنوك مصر والقاهرة والأهلي المتحد، إلى جانب شركات السمسرة والاستثمار مباشر مثل نعيم وجلوبال إنفست وثندر وشركة مصر كابيتال.

والجدير بالذكر أن الصندوق سيبدأ في تلقي طلبات شراء الوثائق يوميًّا من ذات الجهات مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد أبو السعد أهمية البنك المركزي المصري في الاكتتاب بالصندوق كرسالة طمأنة تساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين من خارج سوق المال خاصة أنه يعد أبرز المؤسسات المالية المعروفة لدى المواطن العادي.

ورفض تحديد حجم البنك المركزي المصري بالاكتتاب، لكنه أكد في الوقت نفسه إمكانية زيادة هذه المشاركة خلال الفترة المقبلة وفقًا لكفاءة أداء الصندوق.

وكشف أبو السعد عن دراسة تأسيس صندوقين آخرين بأفكار جديدة قبل نهاية العام في إطار السعي نحو تنشيط سوق المال وجذب شرائح جديدة من المتعاملين، ولم يحسم إذا ما كان سيتم عرض هذه الصناديق على البنك المركزي المصري للمشاركة أيضًا أم لا، وهو الأمر الدي سيتحدد في ضوء نوع ومستهدفات كل صندوق.

ووفقًا لبيان الشركة أمس، يعد الصندوق الجديد أول صندوق استثمار أسهم يتم إنشاؤه منذ 8 سنوات.

وصرح جورجيو ميدا، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة أزيموت، بأن نجاح إطلاق صندوق أزيموت لفرص الأسهم مع حجم الاكتتابات والاهتمام الذي تلقاه الصندوق يؤكد على صحة وجهة نظر المجموعة في القناعة بالفرص الاستثنائية المتاحة في سوق المال المصرية باعتبارها أحد أهم الأسواق الناشئة.