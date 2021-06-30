ماريدايف تسجل 19.8 مليون دولار خسائر مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ قلصت شركة الخدمات الملاحية والبترولية- ماريدايف، خسائرها المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 19.812 مليون دولار مقابل 28.301 مليون دولار بالربع المقارن.

وانخفضت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 37.717 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 65.163 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وتراجع مجمل الخسائر خلال نفس الفترة إلى 7.626 مليون دولار مقابل 9.781 مليون دولار بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت خسائر ماريدايف إلى 9.263 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 7.531 مليون دولار بالربع المناظر.

وانخفضت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 10.096 مليون دولار مقابل 13.011 مليون دولار بالفترة المقارنة.