البورصة تصعد 0.47% مستهل التعاملات.. وEGX70 يقفز 1.16%

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.47%، ليتداول عند مستوى 10170 نقطة. وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.16% و 1% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 67.091 مليون جنيه على 133 شركة من خلال 2.084 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 47 شركة مقابل تراجع 9 شركات بينما لم تتغير أسعار 77. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 3.982 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 1.270 مليون جنيه، منها 759.731 ألف جنيه للأفراد، و511.150 ألف جنيه للمؤسسات. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 5.252 مليون جنيه، منها 3.899 مليون جنيه للمؤسسات، و1.353 مليون جنيه للأفراد. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح/ جنيه سعر الأغلاق/ جنيه نسبة التغير % الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية- فوديكو 32.06 35.26 9.98 أسمنت سيناء 5.64 6.19 9.75 العربية للأسمنت 4.86 5.31 9.26 مصر للأسمنت – قنا 10.08 10.85 7.64 سماد مصر – ايجيفرت 13.26 13.96 5.28 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح/ جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر 0.599 0.54 9.85 العربية لاستصلاح الاراضي 35.54 34.61 2.62 القلعة للاستشارات المالية 1.192 1.181 0.92 اوراسكوم المالية القابضة 0.293 0.291 0.68 تنمية للاستثمار العقاري 3.66 3.64 0.55

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