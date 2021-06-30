القائمة الكاملة.. 14 متنافس على مقاعد مجلس إدارة البورصة

رنا ممدوح _ علمت نشرة دوت الخليج، أن عدد المتقدمين لخوض انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية في الدورة الجديدة 2021- 2025 بلغوا 14 متقدما مع غلق باب الترشح أمس.

وتجرى انتخابات مجلس إدارة البورصة على خمسة مقاعد، ثلاثة منها للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ومقعدين للشركات المقيدة ، أحدهم لتمثيل شركات السوق الرئيسي والاخر للشركات المتوسطة والصغيرة.

المنافسة تنحصر بين اثنين فقط بكل من مقعدي الشركات المقيدة والشركات المتوسطة والصغيرة

وتقدم 6 ممثلين لشركات السمسرة بطلبات ترشحهم وهم من عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق و رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية وشوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، وإيهاب السعيد العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، وأسامة شحاتة العضو المنتدب لشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، ومحمد عسران العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

وعلى صعيد الشركات العاملة بمجال الاوراق المالية تقدم كلا من أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، وراندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ، محمد رضا الرئيس التنفيذي لشركة سوليد للاستشارات المالية و جمال فتح الله رئيس مجلس إدارة شركة بورتو جروب.

ويتنافس على المقعد المخصص لتمثيل شركات السوق الرئيسي كل من هاشم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير وإسلام نجيب رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن.

بينما انحصرت المنافسة على مقعد الشركات المتوسطة والصغيرة بين داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية ومحمد العزب العضو المنتدب لشركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري.

وتفحص البورصة المصرية ملفات المتقدمين حتى يوم 7، لتحديد قائمة المقبول أوراقهم واخطارهم بذلك، على أن تتلقى التظلمات في الفترة من 8 يوليو وحتى 14 يوليو قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين.

ومن المقرر عقد الانتخابات على المقاعد الخمسة في 15 يوليو القادم، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن من إدارة البورصة.