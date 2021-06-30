السيسي يدعو منظمات المجتمع المدني للمساعدة في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتحية لكل من ساهم في تجهيز الريف المصري والتي تم من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأضاف السيسي في كلمته خلال تفقد المعدات التي أشرفت على تنفيذ الريف المصري، أن هناك مجهود كبير تم في القرى إلى جانب آمال لقرى سيتم انجازها.

وأكمل: «استطيع تسليم المنازل بالدهانات وبتجهيز كامل لكن الدكتور مصطفى مدبولي قال أنها ستكلف 40 – 50 مليون، وهي تكاليف عالية، يمكنا أن نفعل ذلك لكن سيتم إلغاء بطاقة التموين لمدة ثلاث سنوات، لا أريد أن يقال أننا سنلغي البطاقات لكن هناك أولويات.. التموين بالطبع أهم من دهان المنازل”.

وأردف بقوله: “كل ما تساعدونا ندخل في كل قرية نحاول ننجزها، والبيت بدلًا من أنه يكون دور واحد يكون دورين، ونحن نحتاج إلى تطوير 150 ألف بيت، ولماذا لا يساعدنا أهل القرية ومنظمات المجتمع المدني؟”.

وزاد السيسي بقوله: «كل قطاعات الدولة يجب أن تساعد في مبادرة حياة كريمة، وسوف نبني بيوت تليق بالناس ويتم تطوير 150 ألف بيت، بها ثلاث غرف وتأثيثها بأموال كثيرة، وهذا ليس لع علاقة بتبطين الترع ورصف الطرق وتطوير الوحدات الصحية، وغيرها من المشروعات”.

واتم: «عندنا أكثر من 40 ألف منظمة مجتمع مدني يجب أن يساعدوا معنا، ممكن يساعد بشكل مباشر يفضل أن يساعد من خلال صندوق تحيا مصر”.