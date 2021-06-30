مؤشر سوق الأسهم السعودية يتجاوز 11 ألف نقطة للمرة الأولى في نحو 7 سنوات

العربية نت _ تجاوز مؤشر السوق السعودية مستوى 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تواصل سوق الأسهم السعودية الزخم، وسط تحسن شهية المستثمرين وارتفاع أسعار النفط.

وكانت السوق السعودية، أغلقت تعاملات الأحد الماضي مقتربة من حاجز 11 ألف نقطة، حيث ارتفعت بنسبة 0.43% تعادل 47.03 نقطة، لتصل إلى مستوى 10966.71 نقطة.

وكان مازن السديري رئيس قسم الأبحاث في الراجحي كابيتال، قال في مقابلة سابقة مع “العربية”، إن هناك تغيرات كبيرة تؤثر على السوق منها تحسن أسعار السلع الذي يشي ببداية تعافي الاقتصادات.

وشهدت السوق اليوم إعلانات توزيعات أرباح من كل من مصرف “الراجحي” وشركة “المتقدمة للبتروكيماويات”.

كما أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، مما يمثل دفعة للشركات المرتبطة بهذه القطاعات.