تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين إلى 50.9 خلال يونيو

شينخوا _ أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء، بلوغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين 50.9 في يونيو، بانخفاض طفيف عن 51 في مايو.

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.