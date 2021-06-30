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نائب وزير التخطيط: نستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 6% خلال 3 سنوات

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دوت الخليج – قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لم تعد هناك فروقات كبرى بين توقعات الحكومة وصندوق النقد الدولي فيما يخص معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف كمالي، في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 5.6% في العام المالي 2021 -2022، وصولا إلى 6% خلال سنتين أو ثلاث سنوات.

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وعن سؤاله حول موعد عودة النمو الاقتصادي لمعدلات ما قبل 2011، قال: “نسير نحو هذا الهدف لكن يجب أن نعلم أنه في ظل هذه النسب المرتفعة لمعدلات النمو قبل 2011 لم يكن يشعر بذلك رجل الشارع وكان الفقر يزداد وكان النمو يتوقف على طبقات بعينها دون الأخرى”.

وأضاف كمالي: “الإصلاحات الاقتصادية المقبلة لن تؤثر على المواطن، ولكنها ستؤدي لزيادة الإنتاجية، وستكون هناك فرص عمل جيدة”.

وتابع: “كل هذه الإصلاحات نستهدف منها دعم القطاع الخاص، لتهيئة بيئة الأعمال، فلا يمكن لمستثمر أن يدخل في مشروعات في ظل انقطاع التيار الكهربائي أو وجود مشاكل في المياه أو الصرف الصحي أو في الطرق. نقوم بالإصلاحات لدعم مشروعات القطاع الخاص”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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