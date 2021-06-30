صندوق النقد: على الدولة أن تحدد وقتا للتدخل تحقيقا للتنافسية بين القطاعين العام والخاص

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دوت الخليج – أكد سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أنه يوصي بتقليص دور الدولة في الاقتصاد المحلي، مع الاستمرار في تحسين دور القطاع الخاص في الوقت المقبل.
وأضافت آلار، في تصريحات عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الصندوق يستهدف زيادة الصادرات المصرية وتنشيط حركة التجارة الخارجية؛ ما يزيد من الناتج المحلي.
وأثنت آلار على وجود قوة شابة وديناميكية من القطاع الخاص في الوقت الحالي تساهم في الاقتصاد المصري.
وتابعت: “تاريخيًا الدولة المصرية دائمًا يكون لها دور كبير في الاقتصاد والمشروعات، وبعض الأحيان تتم الاستفادة من ذلك في الشمولية الاقتصادية وضمان النمو الثابت، ولكن يجب تدريجيًا أن يقل دور الدولة، والأهم هو أن توضح السلطة الوقت الذي تتدخل فيه ليكون هناك تنافسية بين القطاع العام والخاص”.
كما فسرت آلار، مصر في “مبادرة تسوية مديونية السودان” باستخدام حصتها لدى صندوق النقد الدولي، قائلة إنه بسبب عدم دفع السودان لمستحقاته السابقة لصندوق النقد الدولي، فقد انضمت مصر إلى 114 دولة من الأعضاء الذين وافقوا على توفير 1.5 مليار دولار من حصصهم لدى الصندوق من أجل دعم مبادرة التسوية.
وواصلت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر: “في ظل مشاكل فيروس كورونا، سيسمح لـ 190 دولة من بينها مصر الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، وسيظل صندوق النقد داعما لإصلاحات الاقتصاد المصري”.
كما وجهت آلار نصيحة لضمان استقرار الاقتصاد المصري، من خلال التركيز على تنشيط حركة السياحة الوافدة مع الاستمرار في تطبيق السياسة الحكيمة.
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