العملة المشفرة بيتكوين تصعد 5.4% إلى 36.4 ألف دولار

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وكالات – ارتفعت بيتكوين 5.44% إلى 36.4 ألف دولار في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتضيف 1874.58 دولار إلى مستوى إغلاقها السابق.
وقفزت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم 31.1% من أدنى مستوى لها هذا العام البالغ 27.7 ألف دولارا الذي هوت إليه في الرابع من يناير.
وصعدت إيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، 6.53% إلى 2218.39 دولار لتضيف 135.93 دولار إلى مستوى إغلاقها السابق.
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