رئيس جهاز التجارة الداخلية: جار تنفيذ 8 مناطق لوجستية باستثمارات 50 مليار جنيه

دوت الخليج – أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، أن تدشين البورصة السلعية لتصبح سوقا افتراضية يمكن من خلالها شراء السلع عن طريق تطبيقات عبر الهاتف.

وأوضح عشماوي، خلال حواره لبرنامج “مال وأعمال” على فضائية “إكسترا نيوز، أن البورصة السلعية ستقدم للمواطن سلعة أرخص في الثمن عن الأسواق العادية؛ نظرا لعدم وجود وسطاء بين البائع والمشتري إلى جانب توافرها بأعلى جودة بسبب الرقابة الحكومية.

وتابع: “ندير الآن أنشطة تجارية تصل استثماراتها إلى 1.3 تريليون جنيه، وهو ما يمثل تقريبًا 21% من قيمة الموازنة في 30 يونيو 2021”.

وأوضح عشماوي أن هذا القطاع يشمل كل ما يتعلق بالمراكز التجارية والمناطق اللوجستية أو التخزين السلع.

وأضاف: “وهو أيضًا يوفر فرص عمل لقطاع عريض من المصريين؛ بقدر بنحو 10 ملايين، أي ما يمثل ثلث ما يعمل به المصريين”.

وأشار إلى وجود زيادة كبرى في حجم القطاع التجاري بمصر؛ بنسبة 15%.

وتحدث رئيس جهاز التجارة الداخلية عن المناطق اللوجستية، قائلًا إنها مصطلح جديد على مصر.

وأشار إلى أن هناك 8 مناطق لوجستية قيد التنفيذ حاليًا، وهي مناطق لإعادة القيمة الاقتصادية للمنتج، مضيفًا: “وهنا لا نتحدث فقط عن السلع الأساسية لكن كل شيء مثل الإلكترونيات”.

وأوضح: “نتحدث عن 8 مناطق لوجستية، تخدم 18 مشروعا في 11 محافظة، بإجمالي استثمارات 50 مليار جنيه، في أكتوبر القادم ندعوكم لتشاهدوا أكبر منطقة لوجستية في مصر على مساحة 82 فدان فيها 17 نشاطا مختلفا”.