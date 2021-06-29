مصر والعربي الإفريقي يوقعان قرضا لإحدى شركات حسن علام بنحو 4 مليارات جنيه

دوت الخليج – وقع البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك مصر عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح الشركة العالمية للاستثمار العقاري، إحدى شركات حسن علام العقارية بقيمة 4 مليارات و160 مليون جنيه مصري؛ لتمويل مشروعها SwanLake Residences بالقاهرة الجديدة.

ويضطلع البنك العربي الإفريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين، بينما يلعب بنك مصر دور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب، وقد ساهم كل بنك بنسبة 50% من إجمالي قيمة التمويل.

واضطلع مكتب حلمي وحمزة وشركائهما أعضاء مكتب بيكر ماكنزي بدور المستشار القانوني للمقرضين بينما لعب مكتب ALC علي الدين وشاحي وشركائهما بدور المستشار القانوني لشركة حسن علام العقارية.

وجرى التوقيع على عقد القرض المشترك، اليوم الثلاثاء، بحضور: شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد علام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حسن علام العقارية.

وقال شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي: “نحن نؤمن إيمانا صادقا بإمكانات القطاع العقاري في مصر، الذي ازدهر بشكل واضح على مدى السنوات القليلة الماضية”.

وأضاف: “يتعهد البنك العربي الإفريقي الدولي بتكملة وتنمية دوره الفعال في القطاع المصرفي بمواصلة دعم المشاريع العقارية الاستثنائية والتعاون مع البنوك الرائدة مثل بنك مصر ومشاركة شركات التطوير العقاري الناجحة مثل شركة حسن علام العقارية لتنشيط الاقتصاد المصري ودعم وتيرة التشييد والبناء وتوفير مختلف الخدمات لشرائح السكان المتعددة”.

ومن جانبه، أشاد عاكف المغربي بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي، والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي.

وقال المغربي إن بنك مصر في هذا التمويل “استكمال لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع العقارات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذلك الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك علي تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية”.

وأضاف أن بنك مصر “يحرص دائما على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات جميع شرائح العملاء”.

وبدوره، صرح محمد علام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حسن علام العقارية :بأنها نقدر مفهوم الشراكة، “ومن هذا المنطلق نحن سعداء بالتعاون مع الكوادر الاحترافية ببنكي مصر والعربي الإفريقي الدولي بشأن التسهيل الائتماني المشترك، والبالغ حوالي 4 مليارات جنيه مصري، وذلك لدعم وتيرة البناء والتشييد و التسليم لمشروعنا الرائد SwanLake Residences، والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي المتميز في قلب القاهرة الجديدة”.

وتابع: “كما أننا نفخر بهذه الشراكة التى نصفها بالمثمرة حيث أنها ستقدم المزيد من الدعم لخطط الدولة في مجال إنعاش الاقتصاد المصري وتقليص البطالة من خلال العمل على توفير ما يقارب حوالى 200,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة”.

وأوضح أن المشروع يقع المشروع على مساحة 438 فدان ليستضيف ما يقارب 6,600 أسرة، ويحتوي على مجموعة متجانسة من المشاريع ذات المداخل المستقلة، ولكل منها طابع فريد لتلبية احتياجات العملاء المستهدفين، مع إتاحة قدر كبير من الخصوصية والأريحية، على حد قوله.

وتابع: “بالإضافة إلى تنوع المنتج الذي يتيحه المشروع ما بين الفيلات المستقلة وشبه المستقلة وكذلك الشقق الفاخرة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية و الوحدات التجارية”.

وقالت الدكتورة أماني سمير، القائمة بأعمال رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الإفريقي الدولي: “نطمح إلى المشاركة في المزيد من التحالفات المصرفية المثمرة التي تمكن القطاع المصرفي من مساندة مختلف القطاعات مما ينعكس بصورة مباشرة على أداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات بصلابة”.

وأكد محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، أهمية هذا التمويل “والذي يساهم في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية الوطنية للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في القاهرة الجديدة”.

وقال أمير غنام، رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك العربي الإفريقي الدولي: “نحن فخورون بالوقت القياسي الذي تمت به تلك الشراكة والاحترافية التي تمتع بها كافة فرق العمل في التجهيز لذلك التمويل، ونتطلع للمزيد من الصفقات المجزية على مدار عام 2021.”