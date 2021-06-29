: الياه سات تجذب ما يكفي من الطلبات لتغطية اكتتابها في 3 أيام

ذكرت مصادر لرويترز أن شركة الياه سات الإماراتية للاتصالات الفضائية جذبت ما يكفي من طلبات المستثمرين لتغطية اكتتابها العام، حيث تتطلع الشركة لجمع ما يصل إلى 810 ملايين دولار.

وقالت المصادر إن “الياه سات” المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، غطت سجلات الطرح لما يصل إلى 40% من الشركة، وهو الحد الأعلى من نطاق الحصة المطروحة للاكتتاب.

ووضعت شركة مبادلة السعر الاسترشادي للاكتتاب العام الأولي على شركتها التابعة الياه سات في نطاق يتراوح بين 2.55 درهم للسهم، و3.5 درهم للسهم.

يذكر أن تسجيل طلبات الاكتتاب سيستمر حتى 8 يوليو المقبل.

وسيتم الإعلان عن التسعير النهائي في التاسع من يوليو على أن يتم الإدراج في 14 يوليو.