الذهب يهبط لأدنى مستوى في 11 أسبوعا مع صعود الدولار

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العربية دوت نت – هبطت أسعار الذهب أكثر من 1% إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء متضررة من صعود الدولار قبل التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يكون قويا وقد يعزز موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1749.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ 15 أبريل، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.36% عند 1753.66 دولار.
وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.53% إلى 1753.50 دولار للأوقية.
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