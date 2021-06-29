استثمارات البنوك في الأوراق المالية تنخفض نحو 36 مليار جنيه في أبريل

محمد فرج – كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض محفظة الأوراق المالية لدى البنوك في شهر أبريل بنحو 36 مليار جنيه بنسبة 1.2%، لتسجل 2.802 تريليون جنيه، مقابل 2.838 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وتشمل محفظة الأوراق المالية الاستثمارات في الأسهم والسندات وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق الاستثمار.

وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي أن استثمارات البنوك في القطاع الحكومي بلغت نحو 2.662 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 2.696 تريليون جنيه بنهاية مارس بانخفاض قدره نحو 34 مليار جنيه.

كما سجلت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بقطاع الأعمال الخاص وتشمل الأسهم المقيدة بالبورصة، بنهاية أبريل 124.6 مليار جنيه، مقابل 125.5 مليار بنهاية مارس، فيما بلغ إجمالي الأوراق المالية بالعالم الخارجي 14.8 مليار، مقابل 15.6 مليار بنهاية مارس.