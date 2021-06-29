أزيموت مصر تغلق باب الاكتتاب في أول صندوق أسهم محلي لها بعد تغطيته 3.5 مرة

أغلقت شركة أزيموت مصر باب الاكتتاب الأولي بنجاح – شهر قبل الموعد المحدد – لأول صندوق أسهم محلي لها صندوق أزيموت لفرص الأسهم “AZ- فرص” بحجم اكتتاب بلغ 71 مليون جنيه وبتغطية تتعدى 3.5 مرة وعدد مستثمرين تجاوز 500 مستثمر من الأفراد والمؤسسات.

وقام البنك المركزى المصرى بالاكتتاب فى صندوق “AZ- فرص” ليعطى دفعة ثقة كبيرة للبورصة المصرية كجزء من مبادرة البنك المركزي المصري المصري التي أطلقها في عام 2020، الخطوة التى تعد دفعه وتعزيز كبير لصناديق ازيموت بهدف تشجيع المسثمرين وتحفيز مديري الاستثمار للابتكار واطلاق العنان للاستفادة من الفرص والقدرات في سوق المال المصري.

ويعد نجاح الطرح والتغطية الكبيرة للأكتتاب نجاحًا لشركة ازيموت وشركائها من جهات تلقي الاكتتاب الخاص والتي تشمل بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الاهلي المتحد وشركات السمسرة والاستثمار مباشر ونعيم وجلوبال انفست وثندر وايضا شركة مصر كابيتال. والجدير بالذكر ان الصندوق سيبدأ فى تلقي طلبات شراء الوثائق يوميا من ذات الجهات مطلع الاسبوع المقبل.

وصرح أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، أن نجاح الصندوق يأتى كنقلة جديدة فى صناعة صناديق الاستثمار كأول صندوق استثمار أسهم يتم إنشائه منذ 8 سنوات والذى ياتى نتيجة لايماننا الكبير بالفرص في سوق الأسهم المصرية.

ولفت إلى سعادته بمستوى الاهتمام والتفاعل الذى تلقيناه من المستثمرين بمختلف فئاتهم والذى ترجم الى عدد استثنائى من المكتتبين وهو ما يعد إنجاز رئيسي لأزيموت ومؤشر غيجابى على حجم الصندوق وصناعة صناديق الاسهم مستقبلًا.

كما صرح جورجيو ميدا، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة أزيموت، بأن نجاح غطلاق صندوق أزيموت لفرص الاسهم مع حجم الاكتتابات والاهتمام الذى تلقاه الصندوق يؤكد على صحة وجهة نظر المجموعة في القناعة بالفرص الاستثنائية المتاحة في سوق المال المصري باعتباره أحد من اهم الأسواق الناشئة.

وأشار أن أزيموت تلتزم بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات تلبي احتياجات المستثمرين المصريين وأهدافهم أيضًا بما في ذلك تبادل وتطبيق الخبرة العالمية لإدارة الاستثمارات في المجموعة، ومرة أخرى، نود أن نسلط الضوء على حرص مجموعة أزيموت على الاستثمار في تطوير صناعة إدارة الأصول المصرية مستفيدة من خبرتها المبنية عبر أعمالها عالميًا في 17 دولة”.