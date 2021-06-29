- 1/3
- 2/3
- 3/3
وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقين الموقعين بين حكومة مصر وألمانيا الاتحادية في القاهرة بتاريخ 20 مايو 2021.
يخص الاتفاق الأول، التعاون المالي لعام 2019، وبموجبه تُمكن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية، أو أي جهات أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها، من الحصول من بنك التعمير الألماني على دعم مالي لمشروعي “دعم كفاءة الطاقة”، و”مبادرة دعم التعليم الفني الشامل في مصر”.
أما الاتفاق الثاني فيتصل بالتعاون الفني لعام 2019، فبموجبه تُتيح الحكومة الألمانية مساهمات لدعم مشروعات: الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر، وبرنامج دلتا النيل لإدارة المياه، ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، فضلاً عن تعزيز “المترولوجيا” لنُظم القياس والمُعايرة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الوزراء يوافق على اتفاقي تمويل مع ألمانيا لدعم كفاءة الطاقة والتعليم الفني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.