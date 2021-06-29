ودائع البنوك ترتفع إلى 5.55 تريليون جنيه بنهاية أبريل.. 83.5% منها للأفراد

محمد فرج _ أعلن البنك المركزي المصري اليوم، عن أرتفاع أرصدة ودائع القطاع المصرفي بقيمة 38.14 مليار جنيه، مسجلة في أبريل الماضي 5.55 تريليون جنيه، مقابل 5.51 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021.

وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي، أن إجمالي الودائع إلى الأصول سجل فى أبريل 72.6%، مقابل 72.8% في مارس الماضي.

وأضاف التقرير أن معدل النمو فى إجمالي الودائع بلغ فى أبريل 20.31%، مقابل 20.82% مارس الماضي، وبلغ إجمالي ودائع القطاع العائلي لإجمالي الودائع 83.5%، مقابل 83.1% في ذات الفترة.

وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي، أن ودائع العملاء من الأفراد بالعملة المحلية شكلت 86.1% من إجمالي الودائع المحلية، مقابل 85.5% في مارس الماضي.

وبلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي ودائع القطاع المصرفي نحو 14.51% مقابل 14.32% في مارس 2021.

واستحوذت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية، فى أبريل على 68.0% من اجمالي الودائع الأجنبية، مقابل 69.0% في مارس الماضي.

وسجل معدل النمو فى الودائع بالعملات الأجنبية ارتفاعا ملحوظا، حيث سجل 2.6% مقابل 0.9% مارس الماضي.