نتورك إنترناشيونال تعفي الشركات من الرسوم على العقود الخماسية

دوت الخليج – أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال، المتخصصة في الخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إعفاء عملائها المؤهلين من شركات التكنولوجيا المالية وشركات التمويل متناهية الصغر والشركات الناشئة من رسوم تصل قيمتها إلى مليون دولار على مدار عدة سنوات، وتشمل العملاء الجدد والحاليين الذين يوقعون عقودا لمدة 5 أعوام، وذلك حتى نهاية 2021.

وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم، تهدف “نتورك إنترناشيونال” من خلال هذه المبادرة المساهمة في تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي دعما لمبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري المصري، وستعمل الشركة أيضا على تسهيل إصدار البطاقات المصرفية المحلية والدولية وتمكين واجهات برمجة التطبيقات وAPIs لتمكين الشركات المصرية الناشئة من قبول المدفوعات الرقمية.

وأوضحت الشركة في بيانها، أنه خلال فترة الحملة، سيحظى العملاء الحاليون والجدد بمجموعة من المزايا مثل الإعفاء من رسوم البطاقات ورسوم الحد الأدنى، وخصم بنسبة 75% على رسوم الاشتراك والتطبيق، وستقتصر الرسوم التي سيدفعها العملاء خلال فترة العقد البالغة 5 أعوام على رسوم المعاملات فقط.

قال هاني فكري، العضو المنتدب لدى نتورك إنترناشيونال مصر والرئيس الإقليمي لافريقيا، إنه في إطار جهود الشركة المتواصلة لتشجيع بيئة ريادة الأعمال الواعدة في مصر، تم تقديم هذه الباقة من المزايا المجزية للشركات الناشئة لمساعدتها على تعزيز قدراتها في الابتكار وتسريع وتيرة نموها.

وأكد أن شركته تولي أهمية خاصة للشمول المالي وتتطلع لمواصلة تمكين شركات التكنولوجيا المالية على الارتقاء بالخدمات المالية المقدمة لملايين المستهلكين في مختلف أنحاء المنطقة.

وتهدف المبادرة إلى دعم الشركات الناشئة التي تواجه نقصا في السيولة عبر تخليصها من الأعباء المالية للتحول نحو المدفوعات الرقمية، إضافة إلى تمكينها من الاستفادة من خبرات “نتورك إنترناشيونال” ومنظومتها الآمنة والموثوقة للمدفوعات، وخبرتها الممتدة على مدار عقود في مجال إصدار حلول البطاقات.