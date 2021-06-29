الحكومة تخفض رسوم استخراج شهادة إثبات تلقي لقاح كورونا إلى 100جنيه للمصري و 10دولارات للأجنبي

وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تخفيض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا.

وأشار المجلس إلى أن النخفيض أصبح 100 جنيه للمصريين و 10 دولارات لغير المصريين، وذلك لتخفيف العبء عن المسافرين المصريين وغير المصريين، حيث إنه يتم إجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا المستجد للمسافرين من المصريين بمبلغ 1200 جنيه، ولغير المصريين مقابل 1600 جنيه، مما يكبد المسافر أعباء حال سفر الأسرة.