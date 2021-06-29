سوق المال السعودية توافق على طرح 20% من أسهم إس.تي.سي سلوشنز للاكتتاب العام

وكالات _ وافقت هيئة سوق المال السعودية على طلب الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات إس.تي.سي سلوشنز على طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهم الشركة. وبحسب الهيئة فإن قراراها يعتبر نافذا لفترة 6 أشهر. ومن الجدير بالذكر بأن إس.تي.سي سلوشنز هي شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة الاتصالات السعودية وتعمل في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية.

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