رئيس سبيد ميديكال يخفض حصته في أوراسكوم للاستثمار إلى 3.6%

رنا ممدوح _ قلص محمود لاشين رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال أغلب حصته في رأسمال أوراسكوم للاستثمار القابضة من 5.41% إلى 3.6%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن لاشين قام ببيع عدد 94.754 مليون سهم من أسهم اوراسكوم للاستثمار مقابل 19.993 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 0.211 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن شركة أو تي ام تي اكويزشن اس ايه ار ال تمتلك الحصة الأكبر بهيكل ملكية أوراسكوم للاستثمار القابضة وفقا لإفصاح الشركة المنشور بتاريخ 1 يونيو الجاري، بنسبة 51.7%.