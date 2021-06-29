هواوي تكنولوجيز تتعاقد مع 4 بنوك لتقديم الخدمات الرقمية

إسلام فضل _ قال مدحت محمود، مدير الحلول الرأسية بشركة هواوي تكنولوجيز شمال أفريقيا، إن الشركة تعاقدت خلال الفترة الحالية مع 4 بنوك لتقديم كافة الخدمات الرقمية في البنية التحتية.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لجريدة “دوت الخليج”، أنه يتم تقديم تلك الخدمات الرقمية من خلال مركز لتطوير حلول صناعية متطورة مواكبة لأحدث التقنيات العالمية تحت أسم كايرو أوبن لاب.

وذكر أن الشركة تتفاوض خلال الفترة الراهنة مع عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري لتقديم كافة الخدمات الرقمية.

وأكد أن كايرو أوبن لاب تهدف إلى تنمية الحلول الرقمية في شتي الصناعات و توثيق شراكات لتعزيز القدرة التنافسية في عدة مجالات منها المدن الذكية والتعليم الذكي وحلول إدارة وترشيد المياه والسلامة العامة بالإضافة إلي تقديم حلول صناعية مبتكرة مواكبة لأحدث التقنيات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلي أن الشركة لديها تحالفات مع نحو 400 شريك عمل حول العالم في سبيل تعزيز رؤيتها نحو الإسراع بعملية التحول الرقمي لدي مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكانت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك أعلنت في 2020 عن شراكتها الاستراتيجية مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) لتقديم تطبيقه CIB Mobile Banking”” على منصة AppGallery الخاصة بـ شركة هواوي، مما يجعله أول تطبيق مصرفى على منصة AppGallery من هواوى فى مصر.

كما وقعت هواوي في مايو الماضي مع البنك الأهلي المصري لتوفير خدماته المصرفية عبر إطلاق تطبيق الموبايل البنكي NBE Mobile على منصة تطبيقاتHUAWEI AppGallery.

وتأتي تلك الخطوة تماشياً مع خطط كلاً من البنك الأهلي المصري وشركة هواوي لتوفير منظومة خدمات مصرفية رقمية متكاملة لمستخدمي أجهزة هواوي في السوق المصري.