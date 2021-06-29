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أوراسكوم المالية تقلص حصتها في بلتون إلى 61.24%

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رنا ممدوح _ قلصت شركة أوراسكوم المالية القابضة حصتها في رأسمال بلتون المالية القابضة من 68% إلى 61.24%.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن أوراسكوم المالية باعت عدد 21.864 مليون سهم من أسهم بلتون مقابل 50.179 مليون جنيه.

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وبلغ متوسط سعر البيع 2.295 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن أوراسكوم للاستثمار نقلت حصصها في كونتكت المالية القابضة ( ثروة سابقا) وبلتون إلى أوراسكوم المالية في 11 فبراير الماضي، بعد التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية لشركة أوراسكوم للاستثمار إلى شركتين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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