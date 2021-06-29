أبو عوف توقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم وتمكين المرأة في مصر

وقعت شركة أبو عوف، اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، تحصل بموجبها الشركة على شهادة عالمية للمساواة بين الجنسين (EDGE)، وذلك في إطار حرص الشركة المستمر على تطبيق هذا المبدأ في مختلف إداراتها.

من جانبه قال أحمد عوف، رئيس مجلس إدارة شركة عوف مصر المالكة للعلامة التجارية “أبو عوف”، إن الشركة تهتم بدعم المساواة بين الجنسين وتلتزم بهذا المبدأ طوال سنوات عملها في السوق المصرية كأولوية قصوى، إذ تسعى دائمًا لتطبيق معيار واحد فقط سواء في التوظيف أو الارتقاء في المناصب والترقي، وهو معيار الكفاءة، دون النظر لجنس أو نوع.

وأكد في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الشركة تحرص على توفير بيئة عمل تراعي كافة حقوق العاملين، وتتميز بأعلى معايير السلامة المهنية، فضلا عن الاهتمام بتنمية مهارات الموظفين والعاملين بمصانع الشركة، من خلال دورات تدريبية متخصصة تستهدف ثقل خبراتهم ودعمهم بكافة الوسائل لتقديم الأفضل دائما بما ينعكس ايجابيا على المستهلك وكسب ثقته.

وأوضح أن الاتفاقية تعد جزء من برنامج “توظيف النساء” التابع لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات على سد الفجوات الوظيفية بين الرجل والمرأة واعتماد ممارسات تسهم في تحديد مسارات مهنية طويلة الأمد للنساء.

وشدد على أن الشركة تحرص منذ انطلاق أعمالها على ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع موظفيها من النساء والرجال، وتقديم نموذج يُحتذى به في السوق المصرية في هذا الشأن، كخطوة تقضي على التفرقة بين الجنسين وتوفر بيئة آمنة للعمل.

و أشاد وليد لبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، بتوقيع الاتفاقية مع شركة “أبو عوف” باعتبارها إحدى الشركات الكبرى العاملة في سوق الأغذية في مصر.

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقية ، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية، أبو عوف، في الحصول على شهادة EDGE العالمية، والتي تقيّم أداء الشركات في مجال المساواة بين الجنسين مقارنة بالمعايير العالمية، وستساعد مؤسسة التمويل الدولية أبو عوف في جمع البيانات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين عن موظفيها ، وتحليل أي فجوات.