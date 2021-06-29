هواوي تكنولوجيز تعتزم تنفيذ 17 هدفا من الخدمات الرقمية في مصر

إسلام فضل _ قال مدحت محمود، مدير الحلول الرأسية بشركة هواوي تكنولوجيز شمال أفريقيا، إن الشركة تعتزم خلال الفترة الحالية تنفيذ 17 هدفًا يخدم جميع القطاعات في السوق المصرية.

وأوضح محمود خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن تلك الأهداف تعتمد علي تقديم الخدمات الرقمية في العديد من القطاعات أبرزها الصحة والمياه والتعليم والبيئة والنقل والخدمات البنكية.

وأكد أن الشركة تعمل دائمًا على الاستمرار في تطبيق خطة الدولة للتحول الرقمي تخدم كافة المدن الذكية في مصر.

وذكر محمود، أن الشركة قامت في 2017 بافتتاح كايرو أوبن لاب الذي يعد حاليًا الأول من نوعة في مصر وشمال أفريقيا والثامن لمؤسسة هواوي حول العالم، علي

مساحة تقرب من 1000 متر مربع.

وأضاف أن من أهداف كايرو أوبن لاب إسراع عملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات تماشيا مع رؤية مصر 2030 و أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتنمية الحلول الرقمية في شتى المجالات والصناعات.

وأشار إلي أنه يركز على السوق واحتياجاته في مختلف الصناعات والمؤسسات الحكومية مثل؛ النقل، والطاقة، والتمويل، وتطوير الأجهزة، والبرمجيات، والخدمات، وكذلك الحلول مع التحالفات الصناعية والشركاء على أساس متطلبات العملاء في مصر وشمال إفريقيا خلال مرحلة تحولهم الرقمي.

وقام كايرو اوبن لاب بتطوير أكثر من 30 حلًا صناعيًا يركز على خدمة الشركاء لمساعدتهم على تبني ثقافة التحول الرقمي بفعالية.