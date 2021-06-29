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مورجان ستانلي يعتزم زيادة قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم إلى 12 مليار دولار

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وكالات _ أعلن بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي مساء أمس، اعتزامه مضاعفة توزيعاته إلى 0.70 دولار للسهم مقابل 0.35 دولار للسهم حاليا.

كما يعتزم البنك زيادة قيمة برنامج إعادة شراء أسهمه إلى 12 مليار دولار حتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل.

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كان الفيدرالي الأمريكي قد نشر يوم 24 يونيو الحالي نتائج مراجعة الأوضاع المالية للمؤسسات المالية والبنوك الكبرى في الولايات المتحدة والتي أشارت إلى أن مورجان ستانلي سيكون مطالبا بوجود احتياطي رأسمالي لمواجهة الضغوط المالية بمعدل 5.7 في المائة من إجمالي رأسماله التراكمي خلال الفترة من أول أكتوبر 2021 وحتى 30 سبتمبر 2022.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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