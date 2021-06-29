جيه.بي مورجان يؤسس كيانا قانونيا جديدا في مركز أبوظبي العالمي

– ذكر بيان اليوم الثلاثاء، أن جيه.بي مورجان أسس كيانا قانونيا جديدا في مركز أبوظبي المالي العالمي.

والبنك حاضر في الإمارات منذ عشرة أعوام من خلال مكتب تمثيل لكنه أسس كيانا قانونيا جديدا تحت اسم جيه.بي مورجان الشرق الأوسط بترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي.

وقال البنك الأمريكي إن هذا سيتيح له تقديم مجموعة أكبر من منتجات وخدمات جيه.بي مورجان للعملاء في أبوظبي.