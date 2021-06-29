هيوليت باكارد إنتربرايز تختار راية للتجارة موزعا رسميا لمنتجاتها وحلولها التقنية في السوق المصرية

إسلام فضل _ أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) عن اختيارها شركة راية للتجارة والتوزيع، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، كموزع رسمي لها في السوق المصرية، وتبرهن هذه الشراكة الاستراتيجية على الثقة التي تتمتع بها راية في مصر خلال عملها على مدار أكثر من 20 عامًا في السوق المحلية والإفريقية.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن هذا الاختيار من منطلق إيمان شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) بقدرات راية الفائقة على تحقيق معدلات نمو كبيرة وتعزيز حجم الأعمال بما يتماشى مع استراتيجية (HPE) في السوق المصرية، فضلًا عن الانتشار الواسع لشركة راية داخل القطاعات التي تستهدفها شركة (HPE).

جدير بالذكر، أن (HPE) تستهدف مجموعة هائلة من القطاعات الاقتصادية؛ كالتجارة، والبترول، والقطاع المصرفي، والعقارات، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيره.

وقال باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع إن راية ستعمل على تحقيق رؤية (HPE) واستراتيجيتها، كما ستعمل على التواصل الدائم والمستمر مع العملاء وزيادة الحصة السوقية للشركة العالمية، مما ينعكس على حجم أعمالها وتعزيز حضورها في مصر.

وأضاف: “نسعى لإحداث طفرة حقيقية في مبيعات منتجات هيوليت باكارد الرائدة، معتمدين على انتشار راية في السوق المصرية وقدرتها على الوصول للعملاء بسهولة ويسر في القطاعات الاقتصادية المستهدفة”.

وتابع : “نحظى بشبكة واسعة من الموزعين تضم أكثر من 8500 تاجر لدى شتى العلامات التجارية الموزعة في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 110 منفذًا للبيع بالتجزئة، و48 نقطة لخدمة العملاء. وتعمل راية للتجارة على توزيع مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية والاستهلاكية وصيانتها”.

وأشار إلى أن الشركة لديها 12 مركز خدمة ما بعد البيع، وتضم 150 متخصصًا يخدمون 12000 عميل شهريًا.