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وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس

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دوت الخليج _ نشر الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، في صفحته على فيس بوك، خبر وفاة رجل الأعمال الكبير أنسي ساويرس. والد رجال الأعمال نجيب وناصف وسميح ساويرس.

وتتقدم جريدة دوت الخليج بخالص العزاء لأسرة الراحل وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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