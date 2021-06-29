الرقابة المالية: لا رحلات خارجية لأي فرد دون وثيقة تأمين على السفر بداية من يوليو

دوت الخليج _ عقدت هيئة الرقابة المالية مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، لاستعراض مسيرة التطوير في أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة الزمنية (2017-2021).

واستعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، الأنشطة المالية غير المصرفية على مدار 150 عام، مؤكدا أنه يتعامل مع الهيئة حوالي 20 مليون عميل كما تمتلك حوالي 765 صندوق تأميني يحتوي على 30 مليون عضو.

وأضاف عمران، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن نصف المجتمع المصري بواقع ما بين 40 و50 مليون مواطن يتعامل مع الهيئة، ومع بداية شهر يوليو المقبل لن يسافر أي فرد دون وثيقة تأمين على السفر، ما سيزيد من عدد المتعاملين مع الهيئة بواقع 24 مليون مواطن، ومع افتراض وجود مواطنين مشتركين بين تأمينات السيارات والسفر، سنصل إلى حوالى 60 مليون مصري بحد أدني خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن الهيئة ستشهد غدا، توقيع أول سندات خضراء “شركات” في السوق المصري، موضحا أنها بصدد منح أول ترخيص لشركة تعمل بمجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.