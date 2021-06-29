البورصة تتراجع 0.81% مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية

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رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.
وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.81%، ليتداول عند مستوى 10190 نقطة.
وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.6%، ليتداول عند مستوى 51.44 جنيه.
وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.46% و 0.56% على الترتيب.
وسجلت تداولات البورصة 45.763 مليون جنيه على 127 شركة من خلال 2.298 ألف عملية.
وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 38 شركة مقابل ارتفاع 15 بينما لم تتغير أسعار 76.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 964.521 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 969.460 ألف جنيه، مقابل 4.939 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.
واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 501.260 ألف جنيه، منها 479.678 ألف جنيه للأفراد، و 21.582 ألف جنيه للمؤسسات.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 463.260 ألف جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 1.674 مليون جنيه، مقابل 1.211 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.
الأسهم الأكبر ارتفاعا
|الشركة
|سعر الفتح / جنيه
|سعر الإغلاق/ جنيه
|نسبة التغير %
|العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير
|55.74
|61.31
|9.99
|العربية لاستصلاح الاراضي
|32.65
|35.91
|9.98
|العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|56.04
|48.53
|5.41
|الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية
|135
|141.85
|5.07
|وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي
|89.16
|93.53
|4.90
الأسهم الأكثر انخفاضا
|الشركة
|سعر الفتح / جنيه
|سعر الإغلاق/ جنيه
|نسبة التغير %
|أسمنت سيناء
|6.15
|5.57
|9.43
|الحديد والصلب للمناجم والمحاجر
|2.48
|2.3
|7.26
|دلتا للإنشاء والتعمير
|20.82
|19.45
|6.58
|المنصورة للدواجن
|23.62
|22.49
|4.78
|مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب
|0.794
|0.761
|4.16
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