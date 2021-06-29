سبيد ميديكال توقع عقد إدارة معمل تحاليل المستشفى الأمريكي بمساكن شيراتون

رنا ممدوح _ وقعت شركة سبيد ميديكال، عقد إدارة معمل تحاليل المستشفي الأمريكي بمساكن شيراتون باسم معامل سبيد.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العقد بنظام الإيرادات، على أن تكون نسبة معامل سبيد من الإيرادات 60% من الإيراد النقدي و90% من إيراد التعاقدات.

وأصبحت المعامل التي تقوم سبيد لاب بامتلاكها وإدارتها وفقا للبيان 116 فرعا.

وأعلنت أن خطتها المستقبلية تتضمن الوصول إلى 140 فرعا بنهاية العام الحالي، وجاري العمل على 7 فروع منهم في الوقت الحالي في القاهرة والإسكندرية، وسيتم افتتاحها خلال شهر أغسطس المقبل.