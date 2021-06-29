رئيس وزراء إسبانيا يؤكد تسجيل نموا قياسيا الربع الثاني يصل إلى 1%

وكالات _ كشف رئيس وزراء إسبانيا ، بيدرو سانشيز، خلال تصريحاته اليوم، بأن بلاده سجلت نموا اقتصاديا قياسيا خلال الربع الثاني من العام الجاري، قائلا بأن البلاد سجلت زيادة كبيرة في النمو الاقتصادي تصل إلى 1% تقريبا خلال الربع الثاني مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار رئيس وزراء إسبانيا إلى أن بلاده لديه انتعاش اقتصادي قوي للغاية خلال الربع الثاني الذي أوشك على الانتهاء.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك إسبانيا المركزي أعلن سابقا بأنه قد قام بمراجعة وتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 هبوطا من 6.8% المتوقع في ديسمبر الماضي إلى 6% فقط.

وأشار البنك إلى أن احتمالية أن وصول المساعدات من قبل الاتحاد الأوروبي خلال فترة أطول من المتوقع في عام 2021، من المرجح أن يؤثر على النمو قبل تعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمار العام المقبل.