البنك الأهلي يتصدر قائمة الأفضل في مصر من The Banker العالمية

أعلنت مجلة The banker العالمية تقييمها السنوي لأفضل البنوك على المستوي العالمي والقاري لعام 2021 ، حيث احتل البنك الأهلي المصري المرتبة رقم 215 بين أفضل 1000 بنك على مستوي العالم متقدما بذلك 22 مركز عن ترتيب البنك المحقق العام الماضي استنادا إلى رأسمال وإجمالي أصوله.

واحتل البنك الأهلي أيضا المركز الأول علي مستوي كافة البنوك المصرية، اضافة إلى تحقيقه المركز الرابع بين البنوك على مستوي قارة إفريقيا.

ويأتي البنك الأهلي المصري بتلك النتائج على قمة البنوك المصرية، وذلك استنادا إلى عدد من المعايير ومؤشرات القياس المتخصصة في أعمال البنوك، ومن أهمها قوة المركز المالي وإجمالي الأرباح السنوية والقاعدة الرأسمالية له وثبات الأصول، وغيرها من المعايير، التي تعكس مدى قوة وثبات البنك، وهي المعايير التي أهلته إلى احتلال تلك المكانة المتقدمة ليس فقط في مصر وإفريقيا وعالميا.

وحقق البنك الأهلي صافي أرباح في 30 يونيو 2020 وصل إلى 13مليار جنيه بعد الضرائب، وهو الاعلي على مستوي القطاع المصرفي المصري.

كما كشفت مؤشرات أداء البنك عن ارتفاع المركز المالي ليصل الى 2.5 تريليون جنيه، اضافة إلى تخطي محفظته للتجزئة المصرفية حاجز 133 مليار جنيه، كما جاوزت محفظة الودائع 2 تريليون جنيه وحصيلة لهذا الأداء بلغت حقوق الملكية بالبنك إلى نحو 127.3 مليار جنيه.

وحقق البنك طفرة في كافة مجالات العمل المصرفي، وبشكل خاص الخدمات المصرفية الرقمية خلال تفشي فيروس كورونا، بما يؤكد قوة البنية التكنولوجية والإستراتيجية الرقمية للبنك الأهلي المصري، الذي يخدم أكثر من 16 مليون عميل من أهل مصر.