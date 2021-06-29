صندوق النقد: لا شروط في البرنامج المصري تخص ملف الطروحات الحكومية

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دوت الخليج – قالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، إنه لا توجد شروط متفق عليها مع الحكومة المصرية بشأن تنفيذ برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة.
و أضافت آلار، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، أن الطروحات العامة الأولية تخضع لظروف السوق، ومن ثمَّ يصعب توقعها وتحديد شروط تتعلق بتنفيذها.
وقالت: “في سياق حوارنا المستمر مع الحكومة المصرية وعملية تبادل الرؤى، تمت مناقشة زيادة حصة القطاع الخاص ودور الدولة في تنفيذ ذلك، وذكرت السلطات المصرية أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يتماشى مع برنامج الطرح العام للشركات”.
وأشارت إلى أنه في سياق برنامجي التمويل مع مصر منذ عام 2016 حتى انتهاء المراجعة الثانية والأخيرة ليرنامج الاستعداد الائتماني في 23 يونيو الجاري، نشرت القوائم المالية للشركات المملوكة للدولة مما يمثل تطورا إيجابيا يتعلق بزيادة الشفافية.
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