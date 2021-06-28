صندوق النقد يتوقع معدلات تضخم جيدة للاقتصاد المصري

دوت الخليج – قالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، إن البنك المركزي المصري المصري وضع السياسة النقدية بناءً على البيانات المتاحة وفقا لتوقعات التضخم المرتكزة على الأهداف متوسطة الأجل، والتي تحركت في ديسمبر الماضي إلى 7%؜ مع إضافة أو خصم 2%.

وأضافت أنه حتى الآن ما زالت توقعات التضخم جيدة والمعدلات الحالية تتراوح ما بين 4 إلى 5% أي أقل من المستهدف في الأجل المتوسط رغم ارتفاعه خلال الشهر الماضي إلى نحو 4.8%؜.

جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم حول مدى ملائمة سعر الفائدة الحالي لوضع التضخم في مصر وتوقعات الفترة المقبلة.

وتابعت آلار: “نوصي بالاعتماد على البيانات كما يرجح البنك المركزي المصري .. ونرى أن التضخم سيزيد على أساس بعض العوامل مثل أسعار الغذاء خلال 12 شهرا ماضيا”.

وأوضحت أنه في حال بقاء التضخم عند معدلات متدنية في المستقبل من المهم أن يتحرك البنك المركزي المصري بناءً على ذلك عند وضع السياسات النقدية.

وأشارت إلى أنه في هذه الحالة سيكون هناك حيزا للتحرك ودعم هذا الأمر.