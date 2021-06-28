- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – قالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، إن البنك المركزي المصري المصري وضع السياسة النقدية بناءً على البيانات المتاحة وفقا لتوقعات التضخم المرتكزة على الأهداف متوسطة الأجل، والتي تحركت في ديسمبر الماضي إلى 7% مع إضافة أو خصم 2%.
وأضافت أنه حتى الآن ما زالت توقعات التضخم جيدة والمعدلات الحالية تتراوح ما بين 4 إلى 5% أي أقل من المستهدف في الأجل المتوسط رغم ارتفاعه خلال الشهر الماضي إلى نحو 4.8%.
جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم حول مدى ملائمة سعر الفائدة الحالي لوضع التضخم في مصر وتوقعات الفترة المقبلة.
وتابعت آلار: “نوصي بالاعتماد على البيانات كما يرجح البنك المركزي المصري .. ونرى أن التضخم سيزيد على أساس بعض العوامل مثل أسعار الغذاء خلال 12 شهرا ماضيا”.
وأوضحت أنه في حال بقاء التضخم عند معدلات متدنية في المستقبل من المهم أن يتحرك البنك المركزي المصري بناءً على ذلك عند وضع السياسات النقدية.
وأشارت إلى أنه في هذه الحالة سيكون هناك حيزا للتحرك ودعم هذا الأمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد يتوقع معدلات تضخم جيدة للاقتصاد المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.