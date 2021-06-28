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صندوق النقد يوصي بالحد التدريجي لدور الدولة في الاقتصاد المصري

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دوت الخليج – قالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، إن التوصية المقدمة للحكومة المصرية بزيادة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد تمثلت في الحد التدريجي من دور الدولة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من قدرات النمو الكامنة به.

وأوضحت آلار، في ردها على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، أن التقييم العام للأوضاع يشير إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم على مستوى تخصيص الموارد، حتى يتمكن القطاع الخاص من التطور بصورة أقوى بما يؤثر ايجابا في تقوية مصادر النمو لتكون أكثر احتوائية واتساعا.

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وأضافت: “نرى أن أحد خصائص الاقتصاد المصري يتمثل في أن دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية مازال رئيسيا ومهما، وفي بعض الأحيان تستفيد المؤسسات المملوكة للدولة بمزايا تفوق نظرائها من القطاع الخاص لذلك أوصى الصندوق بالحد التدريجي من ذلك”.

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة المصرية يتضمن برنامجا موجها للقطاع الخاص.

ولفتت آلار إلى أن ملكية المشروعات والشركات من أبرز العناصر للتعرف على الدور الذي ستلعبه الدولة مستقبلا وكذلك إجراءات تحسين المنافسة بين الشركات بالقطاعين العام والخاص لضمان تحقيق المساواه بينهما.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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