رئيس بعثة صندوق النقد تضع روشتة من 3 محاور لضمان سلامة تعافي الاقتصاد المصري

دوت الخليج – وضعت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، روشتة من ثلاثة محاور أساسية لتحقيق التوازن بين مضي الاقتصاد المصري نحو التعافي وكذلك تجنب أية اختلالات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في سبيل تحقيق نمو شامل وقوي مدعوم باصلاحات هيكلية واسعة وعميقة.

وأوضحت آلار، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم عبر تطبيق زووم، أن المحور الأول يتمثل في: الحاجة إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد ضمن إجراءات تحسين بيئة ممارسة الأعمال، بينما يتمثل المحور الثاني تعزيز سبل الحماية الاجتماعية وتحسين مهارات القوى العاملة الشابة، أما المحور الأخير فيتمثل في قوة نفاذ مصر للتجارة والاقتصاد العالمي حتى تصبح الصادرات المصرية من أكبر دوافع النمو.

وأكدت أن بذل مجهودات قوية ومستمرة لتحسين تخصيص الموارد سيدعم قدرة القطاع الخاص على التطور بشكل أكبر وكذلك سيتيح لمصر الاستفادة من فرص النمو الهائلة لديها.

وشددت آلار على أن مدى احتياج مصر لقرض جديد لمواجهة المشكلات المالية التي تفرضها جائحة كورونا مسألة بيد السلطات المصرية التي ستحدد أفضل سبل للتعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وقالت: “من المهم تذكر استجابة الحكومة المصرية خلال الجائحة والتي اتسمت بالحكمة والتوقيت المناسب مما ساعد في إدارة الأزمة بنجاح وسمح بحماية الاقتصاد وخفف من الاثار الصحية والاجتماعية وكذلك بناء الاحتياطات”.

وشددت على أهمية التركيز على تعميق وتوسيع قاعدة الاصلاحات الهيكلية لضمان نمو قوي يقوده القطاع الخاص يوفر وظائف دائمة للسيدات والشباب والفئات الفقيرة.