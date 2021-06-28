خالد العناني يطلع رئيس الوزراء على حركة السياحة الوافدة إلى مصر بين يناير ويونيو

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، مساء اليوم، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار؛ لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وتناول الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع، حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو الجاري، وذلك عبر منافذ الجمهورية المختلفة الجوية منها والبرية، والبحرية.

كما أشار إلى الأسواق التي سجلت زيادة فى عدد السائحين الوافدين لزيارة مصر خلال هذه الفترة، ونوه أيضًا أجندة الفعاليات والأحداث التي سيتم إقامتها على أرض مصر خلال الفترة المقبلة.

واستعرض وزير السياحة والآثار ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، مشيرا إلى أنها تستهدف إعادة إبراز مصر كوجهة سياحية عصرية تستحق الزيارة والتمتع بمقاصدها طوال السنة، والتعرف على ما تتيح لزوارها من جميع أنحاء العالم من تجربة سياحية فريدة بفضل ما تتمتع به مصر من مزيج يضم معالم التراث القديم، وصور الحياة الحديثة، وكذا الطبيعة الساحرة.

وأشار إلى أنه تسلم المسودة الأولى من الاستراتيجية، وجار وضعها في صورتها النهائية، وذلك خلال التعاون والتنسيق مع مسئولي التحالف الكندي الإنجليزي المُكلف بإعداد هذه الاستراتيجية، تمهيدا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية العام الجاري.

وتطرق الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع، إلى الموقف الخاص بإعداد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وكذا مشروع قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وما تم من إجراءات وخطوات فى سبيل إقرارهما.

ونوه الوزير أيضًا إلى عدد من الموضوعات التي سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالسياحة والآثار، بما يسهم في زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ودعم هذا القطاع الحيوي.