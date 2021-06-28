أسترازينيكا تخطط لطرح 3 أدوية جديدة خلال النصف الثاني من 2021

إسلام فضل – قال الدكتور حاتم الورداني، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا مصر، إنها تعتزم طرح 3 أدوية لعلاج أمراض السكري والرئة والأورام خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار الورداني إلى أن دواء السكري يطرح لأول مرة في السوق المصرية، ومن المقرر إتاحته للجمهور خلال شهر أغسطس المقبل.

وأوضح، في تصريحات صحفية على هامش ، أن ذلك يأتي في إطار خطة الشركة لطرح 6 أدوية خلال العام الجاري، جرى طرح 3 أدوية منها حتى الآن.

وأضاف الورداني أن الشركة تستهدف طرح 25 دواءً “مبتكرا ومطورا” خلال 3 سنوات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا مصر أن تلك الأدوية لعلاج السكري، والأورام، والربو، والانسداد الرئوي.

وأشار أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على توسعات جديدة في مصنعها في أكتوبر.

وأكد أن ذلك في إطار التزام أسترازينيكا بمساعدة المريض وتوفير العلاج اللازم وفق أحدث ما وصلت إليه التطورات العلاجية في العالم، بالإضافة إلى خلق حلول مبتكرة للمرضى بشتى الطرق العلاجية.

وأشار الورداني إلى أن الشركة تنتهي حاليا من وضع خطتها الاستثمارية للسنوات الخمس أو العشر المقبلة، والتي سيبدأ تنفيذها في أغسطس المقبل.

وأكد أن أسترازينيكا مستمرة في زيادة استثماراتها في مصر باعتبارها من الأسواق الهامة والواعدة للشركة الأم.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها في مصر بما يتخطى 20% خلال العام الجاري، وأن استثمارات الشركة في مصر حاليا تزيد عن 500 مليون جنيه.

وشهدت مبيعات الشركة في مصر نموا بنسبة 4.9% لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وكانت الشركة قد بدأت عملها في مصر في 1953، وافتتحت مصنعا لإنتاج المستحضرات محليا بالسادس من أكتوبر على مساحة 6 آلاف متر مربع قبل 14 عاما.

ووقعت أسترازينيكا العام الماضي العديد من بروتوكولات التعاون مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد والمعهد القومي للأورام وهيئة التأمين الصحي الشامل.

كما شاركت في حملة 100 مليون صحة، ورفع كفاءة الصيادلة، فضلا عن دور الشركة الأم في التعاون مع جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا.