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الكويت تفتح حدودها البرية والبحرية أمام المطعمين بلقاحات كورونا

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العربية دوت نت – قررت الكويت، اليوم الإثنين، فتح حدودها البرية والبحرية أمام المطعمين ضد فيروس كورونا.

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم موافقة مجلس الوزراء على السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والمعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات ( فايزر – أسترازينكا -موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون آند جونسون، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس.

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وأضاف أن ذلك سيكون شريطة إجراء فحص PCR الأول قبل الوصول بـ72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول.

ويمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص (PCR) تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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