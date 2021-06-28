صندوق النقد: تحديان في مواجهة الاقتصاد المصري.. وسياسات الحكومة قصيرة الأجل مناسبة للغاية

دوت الخليج – حددت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، تحديين أساسيين في مواجهة الاقتصاد المصري رغم المضي في الاتجاه الصحيح نحو بلوغ التعافي.

وأوضحت آلار، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل عبر تطبيق زووم، أن الخطر الأول يتعلق بمستقبل التعامل مع جائحة كورونا، وتحديدا فيما يتعلق بوتيرة اللقاحات وانعكاساتها على إيرادات السياحة التي ستعتمد في الأساس على سرعة عودة السياحة الخارجية.

وأضافت أن الخطر الثاني يتعلق بارتفاع الدين العام وكبر حجم الاحتياجات التمويلية الكلية بما يجعل مصر عرضة للصدمات الخارجية على صعيد اتجاهات أسواق المال والاحتياجات التمويلية العالمية ووضع الأسواق الناشئة.

وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن أفضل السبل لتخفيف حدة هذه المخاطر يكمن في استمرارية وضع سياسيات تتسم بالحكمة والتوازن.

وقالت آلار إن السياسات قصيرة الأجل التي نفذتها السلطات المصرية استهدفت الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وكذلك دعم التعافي “ونرى أن هذه السياسات مناسبة للغاية”.