350 مليار دولار قيمة الاكتتابات والإدراجات العالمية في أول 6 أشهر من 2021

العربية دوت نت – تشهد سوق الاكتتابات الأولية والإدراجات المباشرة زخما غير مسبوق هذا العام مع إدراجات بقيمة 350 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى، بحسب بيانات وكالة بلومبيرج.

وجاء الزخم مدعوما في البداية بشركات التقنية والرقمنة إلى جانب شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ثم اتسع ليشمل شركات الطاقة المتجددة وتجار التجزئة عبر الإنترنت.

واللافت أن الإدراجات عبر الاندماج مع شركات شيكات على بياض أو SPAC مثلت أكثر من 50% من الإدراجات الجديدة في الأسواق العالمية في الربع الأول، لكنها مثلت 13% منها بالربع الثاني. وجاء التراجع بسبب تطبيق إجراءات التدقيق الأكثر صرامة في مثل هذه الصفقات.

وتشير التوقعات إلى استمرار الزخم في الاكتتابات الأولية خلال الأشهر 6 إلى الـ12 المقبلة وأن تتجاوز قيمة الطروحات والإدراجات الجديدة اكتتابات عام 2007 القياسية التي تجاوزت 420 مليار دولار.