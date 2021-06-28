صندوق النقد يؤكد أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية في مواجهة صدمات كورونا

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دوت الخليج – قالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، إنه يدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية التي أعلنت مصر عن تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشددة على أهميته في مواجهة الصدمات المحتملة جراء جائحة كورونا.
وأضافت آلار، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل عبر تطبيق زووم، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته مصر منذ عام 2016، كان له فضل كبير في صمود وتعافي الاقتصاد المصري منذ ظهور جائحة كورونا.
وأشارت إلى توقع الصندوق ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% خلال العام المالي الجديد مقارنة بنحو 2.8% محققة خلال العام المالي 2020/ 2021.
وأكدت آلار أن الإصلاحات الهيكلية ستساهم في خلق الوظائف وتوسيع القطاع الخاص في نمو الاقتصاد، ولكنها تحتاج إلى جهود كبيرة من الحكومة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية وكذلك تحسين تنافسية أسواق المال والتوسع في النفاذ للأسواق العالمية.
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