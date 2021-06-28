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صندوق النقد يؤكد أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية في مواجهة صدمات كورونا

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دوت الخليج – قالت سيلين آلار، رئيس بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في مصر، إنه يدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية التي أعلنت مصر عن تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشددة على أهميته في مواجهة الصدمات المحتملة جراء جائحة كورونا.

وأضافت آلار، خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل عبر تطبيق زووم، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته مصر منذ عام 2016، كان له فضل كبير في صمود وتعافي الاقتصاد المصري منذ ظهور جائحة كورونا.

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وأشارت إلى توقع الصندوق ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% خلال العام المالي الجديد مقارنة بنحو 2.8% محققة خلال العام المالي 2020/ 2021.

وأكدت آلار أن الإصلاحات الهيكلية ستساهم في خلق الوظائف وتوسيع القطاع الخاص في نمو الاقتصاد، ولكنها تحتاج إلى جهود كبيرة من الحكومة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية وكذلك تحسين تنافسية أسواق المال والتوسع في النفاذ للأسواق العالمية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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