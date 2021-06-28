السوق السعودية تهبط هامشيا مع تراجع الأسهم القيادية

فهد حسين – أنهت سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الإثنين، على تراجع هامشي لمؤشرها الرئيسي “تاسي” بخسارة 9.64 نقطة، هبط بهم 0.09% إلى مستوى 10957.07 نقطة، ليكسر سلسلة ارتفاعاته اليومية التي دامت خمس جلسات.

واستقر رأس المال السوقي للشركات المدرجة على المؤشر الرئيسي “تاسي” عند 9.710 تريليون ريال بختام تداولات اليوم.

وتقلصت السيولة المتداولة إلى 12.719 مليار ريال من 13.26 مليار الجلسة السابقة، كما انخفض حجم التداولات إلى 373.94 مليون سهما من 429.81 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد.

وسيطر الأداء الإيجابي على مؤشرات 9 قطاعات بقيادة الأدوية الذي صعد 3.06%، فيما غلب الأداء السلبي على مؤشرات 12 قطاعا تصدرهم الإعلام والترفيه متراجعا 2%.

وجاء سهم “الخليجية العامة” على قمة ارتفاعات السوق التي سيطرت على 96 سهما بصعوده 10% خلال الجلسة، فيما تصدر سهم “أسترا الصناعية” قائمة الخاسرين وعددهم 96 سهما بهبوطه 3.2%.

وكان سهم “شاكر” الأنشط خلال جلسة اليوم، بتداول 23.28 مليون سهما من أسهمه بسيولة بلغت 768.95 مليون ريال ليرتفع سعر السهم إلى 33.2 ريال.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) خاسرا 127.7 نقطة، ليهبط 0.55% إلى مستوى 22915.82 نقطة، بعد تداولات بلغت 22.79 مليون ريال.