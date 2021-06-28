أسترازينيكا والمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية يوقعان بروتوكول منصة لدعم التعليم الطبي

إسلام فضل _ وقع المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية وشركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية بروتوكول تعاون بهدف إطلاق المنصة التنافسية “ONCOLYMPICS” لدعم التعليم الطبي المستمر بطريقة مبتكرة لأطباء الأورام بالمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، على أهمية البروتوكول الذى يأتي فى إطار استراتيجية المجلس لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتدريب المستمر للأطباء.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة فى تدريب الأطباء على مستوى الجمهورية بمشاركة القطاع الخاص، وأن هذا البروتوكول يأتي دفعاً لجهود الدولة نحو بناء الإنسان من الناحية الصحية والعلمية.

كما أن كليات الطب بالجامعات المصرية تحرص على دعم برامج التعليم والتطوير الجامعي لضمان وصول أحدث التوصيات الطبية والعلمية لعلاج المرضى المصريين بوجه عام ومرضى الأورام بشكل خاص.

و أشاد حسام بجهود شركة أسترازينيكا، خاصةً في الآونة الأخيرة في توفير التعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية، مما يعمل على تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، موضحا أن بروتوكول التعاون “ONCOLYMPICS” سيساهم بشكل فعال في تطوير المنظومة الصحية في مصر من خلال تأهيل الأطباء خاصةً في مجال الأورام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة أسترازينيكا للصناعات الدوائية للإعلان عن توقيع البروتوكول الذي يأتي في إطار مسئوليتها كشريك أساسي في النظام الصحي المصري، حيث تلتزم أسترازينيكا بإقامة برنامج علمي تنافسي بين أقسام الأورام لحوالي 12 مستشفي جامعية حيث يقوم الأطباء بدراسة كل ما هو جديد في مجالات تشخيص وعلاج أورام الثدي، والبروستاتا، والمبيض، والبنكرياس، والرئة.

ويتضمن البروتوكول دعوة أعضاء فريق أطباء الأورام الحاصلين علي المركز الأول في مسابقة البرنامج العلمي “ONCOLYMPICS” إما لحضور مؤتمر طبي دولي أو اقليمي برعاية أسترازينيكا ، أو لحضور فترة معايشة بأحد مراكز الأورام العالمية، وذلك للاطلاع على أحدث طرق التشخيص والعلاج على أن يقوموا بنقل خبراتهم لزملائهم مما يعود بالنفع لصالح المريض المصري.

ومن جانبه قال الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس ادارة شركة أسترازينيكا مصر عن سعادته، إن ذلك التوقيع يأتي تماشياً مع استراتيجية شركة أسترازينيكا لتعزيز المنظومة الصحية.

وأضاف أن الشركة تؤكد من خلال مشروع ONCOLYMPICS على دعمها للكوادر الطبية وكذلك دورها كشريك أساسي في القطاع الصحي في مصر، بما لديها من مساهمات كبيرة وناجحة في تطوير أساليب التواصل والتشخيص بين الأطباء في التخصصات المختلفة، وكذلك ضمان تطبيق البروتوكولات العلاجية الحديثة الخاصة بعلاج الأورام ونشرها بين الأطباء.