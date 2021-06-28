أورا للتطوير العقاري تحصل على 486 فدانا في الساحل الشمالي

بكر بهجت _ حصلت شركة “أورا” للتطوير العقاري على قطعة أرض مساحتها 486 فدانًا في الساحل الشمالي، والتي من المقرر أن تطلق عليها مشروع سيلفر ساندز باستثمارات 25 مليار جنيه

وقالت الشركة في بيان، إن المشروع سيكون عبارة عن منتجع وفندق، وسيضم مجموعة متنوعة من الوحدات العقارية، مثل الفيلات والتوين هاوس والشاليهات.

وأسندت “أورا” مهام المخطط الرئيسي والتصميم المعماري للمشروع إلى شركة “ويمبرلي أليسون تونغ وجو” المعمارية.

وأكد المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أورا العالمية للتطوير العقاري، أن الشركة تهدف دائمًا إلى تطوير وبناء أحياء فاخرة وعقارات مُستدامة من الناحية البيئية وعملية من حيث الاستخدام.

وأضاف أن أورا ستجلب منتجع وفندق “سيلفرساندز” العالمي إلى مصر ليكون وجهة سياحية استثنائية في الساحل الشمالي تعمل على مدار العام

ومن جانبه قال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا العقارية مصر، إن شركة أورا تكرس كل ما لديها من اهتمام بالابتكار والبحث عن فرص جديدة.

وأشار عبد العظيم، إلى أن الشركة تهدف من خلال أحدث مشاريعها إلى وضع وجهة ساحلية جديدة على خريطة الساحل الشمالي تجذب شتى أنواع العملاء باختلاف أنماط الحياة لديهم.

ومن المخطط أن يتم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال الشهر المقبل، على أن يبدأ التسليم بعد 30 شهرًا.